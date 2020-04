La Cgil Lombardia apre un canale diretto per comunicare con chi ne ha bisogno, anche a

distanza. Lo fa attraverso www.digitacgil.it, il portale nato nel 2019 per consultare i propri documenti fiscali, prenotare appuntamenti agli sportelli Caaf, ricevere comunicazioni.

In questo momento di emergenza sanitaria, le limitazioni fisiche impongono l’utilizzo di nuovi strumenti per restare in contatto anche a distanza. Per questo DigitaCgil da oggi contiene anche una chat per comunicare direttamente col sindacato e sciogliere eventuali dubbi su ammortizzatori sociali, congedi, legge 104, bonus per lavoratori autonomi. Tutto questo da casa, con un semplice messaggio. Basta andare su www.digitacgil.it e aprire la chat in basso a destra. Si può accedere alla chat anche attraverso il sito www.cgil.lombardia.it. “Oggi più che mai c’è bisogno di restare in contatto e ricevere informazioni puntuali e corrette”, spiegano dal sindacato.