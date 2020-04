Nella notte i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per concorso in violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale quattro uomini (tre italiani di 27, 26 e 20 anni, e un cittadino peruviano 31enne) trovati all’interno di un appartamento di via De Sanctis a Milano dove si stava tenendo una piccola festa a base di alcolici e stupefacenti. I quattro erano stati invitati dalla padrona di casa, un’italiana 30enne, nonostante i divieti per l’emergenza sanitaria. All’arrivo dei militari, i quattro uomini, tutti con precedenti, hanno reagito con minacce fisiche e verbali. L’italiano 27enne, inoltre, ha aizzato i suoi due cani di taglia media che hanno morso al braccio due militari, successivamente medicati in caserma dal 118 senza prognosi.