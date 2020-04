Coronavirus, a Milano la linea oscilla: 440 casi più di ieri

“A Milano la situazione è stabile ma la linea oscilla di giorno in giorno: pare essere la città che meno si sposta, dobbiamo ancora insistere nello stare a casa. Siamo arrivati a 12.479 positivi, 440 più di ieri, il dato del giorno precedente era più 252. A Milano città i positivi sono 4.979, 155contagiati in più di ieri e la crescita comunicata il giorno precedente era di 80 contagi”. Lo ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera in video conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus in Lombardia.