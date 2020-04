In tre giorni sono arrivate al comune di Milano 10.498 domande per i buoni spesa. Sono state inserite e compilate dai cittadini sull’apposita pagina web sul sito del Comune. Lo rende noto Palazzo Marino. Sono invece 7.748 quelle in compilazione. I cittadini possono richiedere i buoni spesa anche attraverso l’help line del Comune, lo 02.02.02: attraverso questo canale sono state inserite 1.250 domande e sono invece 2.800 quelle in compilazione.