Nonostante il lockdown e il divieto di muoversi senza la dovuta necessità, avevano organizzato una festa in casa a base di carne e birra e per questo sono stati sanzionati in 7. E’ accaduto ieri pomeriggio dopo le 16 in via Aterno, in zona Baggio, quando a causa degli schiamazzi e la musica ad alto volume provenienti da un appartamento al primo di una palazzina, gli inquilini vicini hanno chiamato la Polizia. A finire nei guai per primo è stato l’affittuario dell’appartamento, un brasiliano di 33 anni, che ha organizzato il ritrovo con gli amici. Gli altri giovani identificati sono tutti cittadini sudamericani, di età compresa tra i 18 e i 23 anni, tra cui anche un argentino 19enne accompagnato in Questura perché irregolare sul territorio nazionale.