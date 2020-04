Lady Gaga, svelata la copertina del nuovo disco “Chromatica”

La pop star ha annunciato nel frattempo un concerto di beneficenza per il prossimo 18 aprile per raccogliere fondi destinati all'emergenza Coronavirus. Con lei anche Billie Eilish, Paul McCartney, Elton John e Andrea Bocelli.

In attesa di sapere la nuova data di pubblicazione del suo nuovo album (data posticipata attraverso un post su Instagram https://www.instagram.com/p/B- H1QjNlwyx/ a causa dell’emergenza Covid19), Lady Gaga ha svelato la copertina di “CHROMATICA”, il suo sesto lavoro di studio. L’album è stato anticipato dal singolo “STUPID LOVE”, brano internazionale più programmato dalle radio italiane (è alla posizione n.2 di Earone) e da oltre mese presente nella Top10 dei singoli più programmati in nel nostro paese. Il singolo è accompagnato da un video ufficiale girato completamente con un iPhone 11 Pro e diretto da Daniel ASkill.

(Il video è visibile qui https://youtu.be/5L6xyaeiV58.)

Lady Gaga ha annunciato per il prossimo 18 aprile un concerto di beneficenza per raccogliere fondi per combattere l’emergenza in collaborazione con il World Health Organization. Il concerto, chiamato ‘One World: Together at Home’ raccoglierà fondi che andranno a sostegno del COVID-19 Response Fund. Tra i partecipanti oltre a Lady Gaga ci saranno tra gli altri Billie Eilish e il fratello Finneas, Paul McCartney, Chris Martin, Andrea Bocelli, J Balvin e Elton John.