La consueta videoconferenza da Palazzo Lombardia si apre con la notizia di un nuovo test sierologico studiato al Policlinico San Matteo di Pavia: un prelievo di sangue dirà se l’organismo ha sviluppato gli anticorpi neutralizzanti, ovvero quegli anticorpi che impediscono al virus di replicarsi. Una sorta di “patente di immunità” l’ha definita il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Dopo le due settimane necessarie per ottenere la certificazione CE, il test prenderà il via definitivo nei presidi ospedalieri.

L’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha poi fatto il punto sulla giornata odierna. Questi i dati: 52.325 (+791) i positivi, ieri erano +1000, 11.833 (-81) i ricoverati, secondo giorno in diminuzione per questo dato dunque, 1.305 (-38) le terapie intensive, anche qui un dato che si consolida come riduzione della pressione sui reparti di terapia intensiva, mentre i guariti salgono a 14.498 (+635), un numero in continua crescita, in crescita anche i decessi però che arrivano a 9.484 (+282), un numero che “cresce, ma cresce sempre meno”, ha commentato Gallera. “Tutti indicatori positivi, che evidenziano come lo sforzo di tutti stia producendo risultati”, ha aggiunto l’assessore, aggiungendo in vista delle festività in arrivo: “dobbiamo fare in modo che questi numeri diventino sempre più positivi, basta poco che il virus ritorni,. anche più forte”. “Dobbiamo passare in casa il weekend di Pasqua: passarlo in casa potrebbe essere il preludio per ricominciare lentamente una vita, una vita diversa sì (riferendosi alle mascherine, distanziamento sociale, etc..), ma per ricominciare un’attività. E’ assolutamente fondamentale che tutti capiscano e facciano propria la necessità dell’ultimo grande sforzo: è il weekend di Pasqua, così come anche la settimana successiva, ma dobbiamo stringere i denti”.

Anche i gli indicatori delle province sono positivi (rispetto a /ieri):

BG 9.868 (+53/+103)

BS 9.594 (+117/+137)

CO 1.525 (+52/+89)

CR 4.323 (+63/+27)

LC 1.739 (+34/+19)

LO 2.321 (+43)

MB 3.206 (+49)

MI 11.787 (+249/+308)

MN 2.142 (+58)

PV 2.735 (+35/+81)

SO 620 (+6/+23)

VA 1.326 (+33/+102)