Sono oltre 5500 le domande arrivate al Comune di Milano ieri, nella prima giornata in cui è stato possibile richiedere sul sito i buoni spesa per le famiglie in seguito all’emergenza Coronavirus. 70 mila le persone che hanno visitato la pagina web dedicata ai buoni spesa e probabilmente molte di queste hanno tentato di fare la domanda ma non ci sono riuscite a causa del sovraccarico del sistema che è andato in tilt. Il sito del Comune infatti ieri ha avuto 300 mila visite contro le 150 mila di una giornata normale. Il servizio sarà attivo fino a lunedì 13 aprile ed è disponibile 24 ore su 24.