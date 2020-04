Farmacie, le mascherine annunciate dalla Regione oggi non ci sono, non venite

“Nonostante quanto annunciato ieri da Regione Lombardia, le farmacie oggi non avranno nessuna disponibilità specifica di mascherine gratuite. Non uscite per questo, restate a casa, evitate assembramenti nelle farmacie, avvisate chi si aspetta di trovarle di non andare!”. E’ uno dei tanti messaggi che stanno diffondendo, attraverso i social, molte farmacie lombarde, temendo che i cittadini si presentino immediatamente in farmacia, dopo l’annuncio dato ieri da Regione Lombardia della disponibilità gratuita delle mascherine. In un comunicato, Federfarma lombardia e la Federazione dell’Ordine dei Farmacisti della Lombardia fanno sapere che le mascherine saranno disponibili “non prima di fine settimana prossima”