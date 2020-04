Coronavirus, lo scrittore Andrea Vitali torna a fare il medico

Lo scrittore Andrea Vitali, uno degli autori più letti, in questi giorni di emergenza sanitaria è tornato a fare il suo “vecchio” mestiere, ovvero il medico. Nella sua Bellano, (Lc), si è messo a disposizione dei pazienti in questi giorni difficili. E’ stato medico di base per molti anni, prima di lasciare la professione per dedicarsi ai suoi romanzi. E ora è tornato a indossare il camice bianco. Nel suo cassetto, c’è l’ultimo romanzo appena scritto, che attende la pubblicazione.

Ascolta la nostra intervista ad Andrea Vitali