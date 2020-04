Nel consueto appuntamento su Facebook in videoconferenza da Palazzo Lombardia l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha fatto il punto della situazione ad oggi sull’emergenza Covid-19: ” è una situazione in costante lento miglioramento, anche i dati di Milano oggi sono confortanti” ha esordito l’assessore, precisando che “non bisogna abbassare la guardia, prepariamoci ad una pasqua diversa: no alle grigliate nei parchi, no alle gite fuori porta, sì allo stare in casa, con un bel pranzo in famiglia magari”. I numeri riportati dall’assessore vedono 51.534 (+1.079) i positivi, un dato in diminuzione rispetto a ieri, anche perché minore è stato il numero dei tamponi eseguiti rispetto a ieri, 11.914 (-95) i ricoverati, 13.863 (+437) i guariti, 1.343 (+26) le terapie intensive, che comunque crescono ma non con la pressione delle settimane scorse, mentre i decessi salgono a 9.202 (+297 rispetto a ieri).

I dati delle province (in miglioramento rispetto a /ieri):

BG 9.815 (+103/+124)

BS 9.477 (+137/+160)

CO 1.473 (+89/+65)

CR 4.260 (+27/+79)

LC 1.712 (+34/+50)

LO 2.278 (+23/+17)

MB 3.157 (+111)

MI 11.538 (+308/+411)

MN 2.084 (+40)

PV 2.700 (+81/+120)

SO 614 (+23/+28)

VA 1.293 (+102/+43)

Dati in costante diminuzione dunque, ma che devono suggerire ad intensificare ancora di più gli sforzi.

Per quanto riguarda le mascherine “sono 3 milioni in distribuzione, sono le prime poi ne arriveranno altre”, ha detto Davide Caparini, assessore regionale al Bilancio, finanza e semplificazione, aggiungendo che “sono un modo per difendersi da questo virus, è vero, ma non sono l’unico: occorre sempre mantenere la distanza interpersonale e lavarsi spesso le mani”. “Alcune città le hanno già ricevute, è una questione di organizzazione”, la frase prima delle testimonianza dei sindaci tra cui quello di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, quello di Monza, Dario Allevi, e quello di Carate Brianza, Luca Veggian, di come stiano già distribuendo i dispositivi.