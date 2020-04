”Malati Covid nelle case di riposo lombarde: come un cerino in un pagliaio”

In una intervista al Quotidiano del Sud, Luca Degani, presidente di Uneba Lombardia, consorzio che rappresenta 400 case di riposo, ha ribadito le sue critiche per la scelta di Regione Lombardia di fare ospitare a queste strutture alcune persone infettate da coronavirus nei primi giorni dell’emergenza. «Chiederci di ospitare pazienti con i sintomi del COVID-19 è stato come accendere un cerino in un pagliaio», ha detto Degani, lasciando intendere che la decisione della Regione sia una delle cause dell’aumento dei decessi nelle Rsa attribuito al coronavirus. La delibera in questione è la XI/2906 dello scorso 8 marzo. L’intervista è stata ripresa, tra gli altri, da “Il Post” in un articolo che ricostruisce nei dettagli la drammatica situazione che si è venuta a creare nelle case di riposo della Lombardia. Ecco il link.