Da lunedì (5 aprile) Regione inizierà la distribuzione ai cittadini di oltre 3 milioni di mascherine prodotte in Lombardia. Saranno messe gratuitamente a disposizione, in collaborazione con il volontariato, nei tabaccai, edicole, supermercati e presso gli uffici postali per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Con la collaborazione di Federfarma 300mila unità saranno assegnate alle farmacie e il restante ripartite per provincia: Bergamo n. 360.000, Brescia 370.000, Como 178.000, Cremona 126.000, Lecco 109.000, Lodi 95.000; Mantova 131.000, Milano 900.000, Monza Brianza 250.000, Pavia 165.000, Sondrio 67.000, Varese 249.000.