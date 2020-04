Coronavirus, Sala: ho chiesto più controlli [VIDEO]

“Ho convocato il comandante della polizia locale Ciacci per chiedere più controlli e ho chiamato anche il prefetto perché c’è oggettivamente troppa gente in giro, ma accordiamoci: non giochiamo a guardie e ladri. Il vostro dovere è stare in casa, anche perché le guardie non sono sufficienti per controllare i comportamenti di un milione e quattrocentomila persone per cui ognuno deve fare più che mai il proprio il mio dovere “. Così il sindaco Giuseppe Sala nel suo videomessaggio quotidiano ai cittadini dal suo ufficio a Palazzo Marino.

