Atm, rimborseremo abbonamenti non usati

Sugli abbonamenti mensili o annuali non utilizzati “stiamo studiando le formule di rimborso secondo le diverse e numerose casistiche”. Lo si legge sul sito di Atm, l’azienda di trasporti milanesi, nella pagina che informa sulla rimodulazione dei servizi a seguito dell’emergenza coronavirus. “In tanti ci state chiedendo se è possibile ricevere il rimborso oppure modificare la validità degli abbonamenti mensili o annuali non utilizzati in seguito alle restrizioni alla mobilità in corso – spiega Atm – e non appena saranno definite le comunicheremo sul nostro sito web, sull’app e sugli altri canali di informazioni, insieme a tutte le modalità per richiederle. L’emergenza sanitaria sta purtroppo incidendo anche sui processi di lavoro dei nostri uffici, con inevitabili tempi di gestione più lunghi.