Covid-19, M5S Lombardia chiede una commissione speciale sull’epidemia

Questa mattina il M5S Lombardia nel corso della Commissione regionale sanità ha proposto l’avvio di una Commissione speciale sull’epidemia da Covid-19. Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5S Lombardia, dichiara: “Abbiamo proposto la costituzione di una commissione speciale in merito all’epidemia. Formalizzeremo la proposta in occasione del prossimo Consiglio regionale. La commissione regionale sanità ha molto da fare e serve un approfondimento specifico. Con spirito costruttivo e senza polemiche vanno affrontati i motivi per cui l’epidemia ha avuto una così grande diffusione nella nostra regione. Serve un confronto a tutto campo sulla carenza delle medicina territoriale, sullo squilibrio tra pubblico e privato rispetto alle altre regioni e sul futuro della sanità lombarda”.

Per Fumagalli, “la Commissione non valuterà eventuali responsabilità penali o civili, per le quali è competente la magistratura che si sta muovendo nelle ultime ore a partire dalle RSA. Il nostro lavoro sarà fornire delle soluzioni per superare, almeno per la Lombardia quei vincoli, anche di spesa di carattere nazionale, che hanno impedito alla sanità pubblica di diffondersi in modo da dare una risposta complessiva ai bisogni dei cittadini lombardi. Una sanità in sofferenza non è mai una risposta alle emergenze”.