Test sierologici, Fontana: incaricata l’Università di Pavia

La Regione Lombardia si muove nel rispetto della scienza e non fa iniziative avventate. Gia’ alcuni giorni fa abbiamo incaricato l’Universita’ di Pavia perche’

provveda ad esaminare tutti i test che esistono in questo campo per individuare se ce ne e’ uno scientificamente valido. Appena avremo queste risposte le comunicheremo e se ce ne sara’ uno valido inizieremo ad utilizzarlo, diversamente faremo altro. In questa direzione si e’ mosso anche il presidente del Veneto Luca Zaia che, proprio poco fa, ha comunicato che lo screening sierologico si decidera’ solo al termine della sperimentazione delle Universita’ di Padova e Verona”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il consueto punto stampa e riferendosi ai test sierologici spiegando anche che “nel pomeriggio, la Regione mandera’ una lettera con riposte rigorosamente scientifiche ai sindaci nonostante abbia gia’ risposto in tante altre occasioni.

Per quanto riguarda i numeri dei contagi, Fontana ha detto che “I numeri sono in linea e che si sta verificando quello che hanno previsto i nostri esperti. Bisogna quindi mantenere la massima attenzione senno’ la linea di positivita’ rischia di invertirsi”. Proprio con questo obiettivo la Giunta ha stanziato 464.000 euro per la Polizie locali affinche’ possano aumentare i controlli sul

territorio. Infine, rispondendo alle domande dei giornalisti su quanto dichiarato dal ministro Boccia, il presidente ha risposto “Credo a quello che dice il ministro Boccia, ma devo credere anche ai dati in mio possesso: per ora credo che abbiamo fatto molto di piu’ come Regione”.