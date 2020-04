Gdf sequestra 18mila litri di liquido detergente spacciato come gel disinfettante [VIDEO]

La Guardia di Finanza di Voghera, su ordine della Procura di Gorizia, ha perquisito i locali di un’azienda di Bosnasco (PV) adibiti alla produzione di gel disinfettante. Precedentemente le fiamme gialle durante un controllo su strada avevano trovato dei flaconi con all’interno semplici detergenti, mentre l’etichetta segnalava il contenuto come gel disinfettante. I militari hanno sequestrato 21.600 flaconi, ovvero circa 18mila litri di semplice liquido detergente spacciato per disinfettante, stipati su 38 bancali pronti per essere venduti. I flaconi sequestrati erano privi di qualsiasi autorizzazione, inoltre, le etichette erano state create ad hoc per trarre in inganno il consumatore. La merce sequestrata avrebbe fruttato oltre 200mila euro di ricavo sul mercato odierno. Il titolare dell’impresa è stato denunciato per frode nell’esercizio del commercio insieme all’acquirente che poi avrebbe distribuito il prodotto. La Guardia di Finanza ricorda a tutti i cittadini che tali gel disinfettanti devo riportare l’autorizzazione europea ed essere classificati come “Biocidi”, in modo chiaro e trasparente sull’etichetta.