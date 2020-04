Coronavirus, il giovane Mattia esce dalla terapia intensiva

E’ stato estubato ed esce dalla terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Cremona, dove era ricoverato da due settimane, Mattia, lo studente cremonese di 18 anni colpito dal Covid-19. È uno dei pazienti più giovani in Italia e la sua storia aveva colpito per il suo coraggio e per il messaggio inviato alla mamma prima di entrare in coma farmacologico: “Stai tranquilla, non ti lascio sola”. “Grazie a medici e paramedici, gli hanno dato una seconda vita” ha commentato la madre Ombretta. Il ragazzo sta meglio e ha già potuto parlare con la mamma in una videochiamata.