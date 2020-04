Coronavirus, Brescia pronta a distribuire i buoni spesa

La giunta comunale di Brescia ha approvatodue delibere relative all’emergenza Coronavirus: la prima riguarda i “buoni spesa” per le famiglie in difficoltà mentre l’altra il fondo SoSostieniBrescia. In merito ai buoni, il sindaco Del Bono ha spiegato in un videomessaggio pubblicato su Facebook “potremo iniziare a distribuire questi voucher utilissimi ai nostri cittadini. Si tratta di un milione e 48 mila euro stanziati dal governo. La seconda notizia – ha continuato il primo cittadino bresciano – riguarda l’adozione del regolamento fondo volontario istituito grazie alla volontà di Ambra Angiolini, Francesco Renga, Fabio Volo e dei tanti amici che ci stanno dando una mano e anche con il contribuito straordinario di A2a e di Bankitalia. Sono oltre due milioni di euro e andranno ai lavoratori, ai dipendenti che hanno visto ridurre le proprie ore di lavoro, agli autonomi, ai commercianti e agli artigiani che hanno perso risorse e reddittualità. Non molliamo nessuno e non cediamo di un passo”, ha concluso Del Bono.

Il voucher verrà erogato in un’unica soluzione, avrà valore mensile, e varierà secondo il numero di componenti del nucleo familiare: 150 euro per una persona, 250 euro per due persone, 350 euro per tre persone e 50 euro in più per ogni componente oltre i tre. In presenza di figli sotto i tre anni il contributo sarà maggiorato di 150 euro complessivi.