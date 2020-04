Il suo datore di lavoro, titolare di un negozio di alimentari in zona Navigli a Milano, l’aveva appena chiamato per comunicargli il licenziamento a causa del calo delle vendite per l’emergenza coronavirus. Il dipendente, un ragazzo di 26 anni originario del Senegal, si è tolto la vita buttandosi dalla finestra dell’appartamento in cui viveva. E’ accaduto martedì sera, intorno alle 19.50 in via Pastorelli a Milano.