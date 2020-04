Coronavirus, Fontana: in Lombardia non cambiano le regole

“In Lombardia non cambia nulla rispetto a prima. Il contenuto dell’ordinanza regionale, che scadra’ il 4 aprile, continua ad essere valida e fino ad allora i

comportamenti che stiamo assumendo dovranno essere mantenuti. Ho parlato con il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in merito alla circolare emanata nella serata di ieri e oggi, con una lettera ai sindaci, ho ribadito che nella nostra regione tutto resta immutato”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso del consueto punto stampa trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di LombardiaNotizieOnline.

“Sui numeri dei contagi siamo su una linea di continuita’, siamo in piano e non esiste piu’ un incremento. Stiamo proseguendo nello sviluppare quell’ipotesi di tanti statistici ed epidemiologi secondo cui e’ stato raggiunto il culmine, si procedera’ in piano e poi secondo loro dovrebbe iniziare la discesa. Siamo contenti ma invitiamo i cittadini a tenere sempre molto alta la guardia, altrimenti il contagio puo’ riprendere. E’ positivo il fatto che le misure stanno dimostrando di essere efficaci”.