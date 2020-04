Via libera del Consiglio regionale della Lombardia al differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali per l’adozione di atti o adempimenti da parte di pubbliche amministrazioni (compresa la Regione), imprese e cittadini.“In questo modo evitiamo il rischio che i destinatari possano incorrere in eventuali sanzioni”, ha spiegato il consigliere di Forza Italia Marco Alparone. Nello specifico – limitatamente al 2020 – la norma rinvia al 31 luglio le scadenze previste tra il 31 marzo e il 31 maggio, mentre sposta fino al 30 settembre i termini compresi tra il primo giugno e il 31 luglio. In caso di necessità si apprende che la Giunta regionale potrà ad ogni modo operare ulteriori rinvii che non vadano oltre il 31 dicembre 2020. Il provvedimento infine prevede che le donazioni effettuate sull’apposito conto corrente regionale per l’emergenza Covid-19, potranno in futuro essere utilizzate per acquisizioni di beni e servizi necessari alle strutture del servizio sanitario regionale, nonché alla realizzazione di interventi da parte della protezione civile.