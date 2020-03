Si sente male dopo una serata alcolica, “l’amico” lo trascina fuori di casa e lo abbandona svenuto

Quando il suo compagno di bevute si è sentito male, invece di chiamare i soccorsi, ha preferito trascinarlo fuori dalla propria abitazione e abbandonarlo svenuto sul pianerottolo. E’ accaduto nella serata di ieri in via Verdi ad Abbiategrasso, dove sono intervenuti i militari dei carabinieri dopo aver ricevuto segnalazione da parte del 118. L’uomo soccorso, un pregiudicato italiano di 45 anni e senza fissa dimora, è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Humanitas dove si trova al momento in prognosi riservata. I carabinieri hanno, successivamente, denunciato l’uomo in compagnia del quale aveva passato la notte, un 47enne del Salvador irregolare sul territorio, per omissione di soccorso.