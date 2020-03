Coronavirus, Sala commemora vittime in Piazza Scala [VIDEO]

Come anticipato nel suo videomessaggio quotidiano ai cittadini, il sindaco Giuseppe Sala a mezzogiorno ha onorato le vittime del coronavirus con un minuto di silenzio in piazza Scala davanti alle bandiere a mezz’asta di Palazzo Marino. “Anche se non abbiamo avuto situazioni drammatiche come a Bergamo e Brescia, ci sono stati morti anche nella nostra città e ricordiamo le vittime e ci stringiamo ai loro cari. – ha detto Sala – Questa è anche l’occasione anche per ricordare chi e’ in prima linea, in particolare il personale sanitario, persone che stanno dando molto di se stessi e della loro vita”. (MiaNews)