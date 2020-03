Coronavirus, Gallera: “Per il sesto giorno consecutivo in calo la crescita di contagi in Lombardia”

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha confermato che per il sesto giorno consecutivo è ancora in calo la crescita dei contagi in Lombardia: i nuovi casi positivi sono 1047, per un totale di 43208 contagiati in regione. Ieri l’aumento era stato di 1.154, l’altro ieri di 1592. In calo anche il numero di morti che sono 381, per un totale di 7199. Ieri erano stati 458, l’altro ieri 416. Importanti i numeri di terapia intensiva che oggi segnano +0, restano quindi 1.473 i pazienti Covid-19. Frenata dei contagi nel milanese, dove i dati di oggi fanno segnare un + 235 (ieri erano 347) che fa tirare un sospiro di sollievo al capoluogo lombardo. Giornata di calo nei contagi anche a Brescia dove si scende sotto i 200 casi di ieri, fermandosi a + 154. Stabile l’evoluzione nella provincia di Bergamo sempre però su dati bassi: 138 nuovi casi (ieri 137). Restano sui dati dei giorni scorsi Monza con +100 (ieri +97) e il lodigiano, la zona da dove è partito il contagio, con 29 nuovi casi. Aumentano i casi a Pavia, +97 rispetto ai 62 di ieri e Cremona con +81 (ieri 26). Gallera ha ricordato come bisogna tener conto che “non tutti i laboratori danno i risultati dei tamponi con le stesse tempistiche.”



