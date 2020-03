Contro la fame, la spesa sospesa del contadino a domicilio

Per aiutare a combattere le nuove povertà e affrontare la crescente emergenza alimentare, dagli agricoltori di Campagna Amica arriva l’iniziativa “Spesa sospesa del contadino a domicilio”. Lo annuncia la Coldiretti nel sottolineare che i cittadini che per la spesa scelgono i prodotti degli agricoltori di Campagna Amica possono decidere di donare un pacco alimentare alle famiglie più bisognose sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentari Made in Italy, di qualità e a km zero che gli agricoltori di Campagna Amica andranno a consegnare gratuitamente alle famiglie bisognose in accordo con i Comuni o con le associazioni che si occupano di aiutare le persone in difficoltà.

Le iniziative di solidarietà partono da oggi 31 marzo in tutta Italia: a Milano i primi pacchi solidali salva dispense saranno consegnati ad alcune famiglie residenti nelle case popolari di un quartiere vicino al mercato contadino di Porta Romana. Per informazioni www.campagnamica.it.