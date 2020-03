Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 41.007 (+1592) Ieri: 39.415 (+2.117) l’altro ieri: 37.298 (+2.409)

e nei giorni precedenti: 34.889 (+2.543) 32.346 (+1.643), 28.761 (+1.555), 27.206 (+1.691), 25.515 (+3.251), 22.264(+2.380), 19.884, 17.713, 16.220, 14.649,

13.2729, 11.685, 9.820, 8.725, 7.280, 5.791, 5.469, 4.189, 3.420, 2.612

– i deceduti: 6.360 (+416) Ieri: 5.944 (+542) l’altro ieri: 5.402 (+541)

e nei giorni precedenti: 4.861 (+387), 4.474 (+296), 3.776 (+320), 3.456 (+361), 3.095 (+546), 2.549 (+381), 2.168, 1.959,1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617, 468, 333, 267, 154

– i dimessi e in isolamento domiciliare 21.706 (+706), di cui 9.255 con almeno un passaggio in ospedale e quindi in isolamento domiciliare e 12.451 per cui non si rileva alcun passaggio in ospedale

– in terapia intensiva: 1.328 (+9)

Ieri: 1.319 (+27) l’altro ieri: 1.292 (+29)

e nei giorni precedenti: 1.263 (+27), 1.236 (+42), 1.183 (+41),1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924, 879, 823, 767, 732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.613 (+461) Ieri: 11.152 (+15)

l’altro ieri: 11.137 (+456) e nei giorni precedenti: 10.681 (+655), 10.026 (+315), 9.266

(-173), 9.439, (+1.181), 8.258 (+523), 7.735(+348), 7.387,7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435, 4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661

– i tamponi effettuati: eri: 102.503 l’altro ieri: 95.860

e nei giorni precedenti: 87.713, 81.666, 73.242, 70.598, 66.730,57.174, 52.244, 48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700,29.534, 25.629, 21.479, 20.135, 18.534, 15.778

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 8.527 (+178)

ieri: 8.349 (+289)

l’altro ieri: 8.060 (+602)

e nei giorni precedenti: 7.458 (+386), 7.072 (+344), 6.471

(+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715), 5.154 (+509), 4.645(+340),

4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136, 1.815, 1.472,

1.245, 997, 761, 623, 537

BS: 8.013 (+335)

ieri: 7.678 (+373)

l’altro ieri: 7.305 (+374)

e nei giorni precedenti: 6.931 (+334), 6.597 (+299), 5.905

(+588), 5.317 (+289), 5.028 (+380), 4.648(+401), 4.247(+463),

3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790,

739, 501, 413, 182, 155

CO: 1.014 (+111)

ieri: 903 (+87)

l’altro ieri: 816 (+54)

e nei giorni precedenti: 762 (+56), 706 (+71), 581 (+69), 512

(+60), 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220, 184, 154,

118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11

CR: 3.762 (+157)

ieri: 3.605 (+109)

l’altro ieri: 3.496 (+126)

e nei giorni precedenti: 3.370 (+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30),

2.895 (+162), 2.733 (+341), 2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167,

2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665,

562, 452, 406

LC: 1.381 (+65)

ieri: 1.316 (+106)

l’altro ieri: 1.210 (+51), 1.159 (+83)

e nei giorni precedenti: 1.076 (+61), 934 (+62), 872 (+54), 818

(+142), 676 (+146), 530(+64), 466, 440386, 344, 287, 237, 199,

113, 89, 66, 53, 35, 11, 8

LO: 2.057 (+28)

Ieri: 2.029 (+23)

l’altro ieri: 2.006 (+38)

e nei giorni precedenti: 1.968 (+84), 1.884 (+24), 1.817 (+45),

1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597 (+69), 1.528(+83), 1.445, 1.418,

1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123, 1.035, 963, 928, 853, 811,

739, 658

MB: 2.265 (+179)

ieri: 2.086 (+138)

l’altro ieri: 1.948 (198)

e nei giorni precedenti: 1.750 (+163), 1.587 (+133), 1.130

(+22), 1.108 (+24), 1.084 (+268) 816(+321), 495 (+94), 401, 376,

346, 339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19

MI: 8.329 (+546), di cui 3.406 a Milano citta’ (+247)

ieri: 7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano citta’ (+150)

l’altro ieri: 7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano citta’ (+261)

e nei giorni precedenti: 6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano

citta’ (+310), 6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano

citta’ (+141), 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano citta’

(+137), 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano citta’ (+210), 4.672

(+868) di cui 1.829 a Milano citta’ (+279), 3.804 (+526) di cui

1.550 a Milano citta’ (+172), 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano

citta’ (+287), 2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146,

925, 592, 506, 406, 361

MN: 1.550 (+66)

ieri: 1.484 (+86)

l’altro ieri: 1.398 (+148)

e nei giorni precedenti: 1.250 (+74), 1.176 (83), 985 (+80), 905

(+63), 842 (+119), 723 (+87), 636 (+122), 514, 465, 382, 327,

261, 187, 169, 137, 119, 102, 56, 46, 32, 26

PV: 1.974 (+97)

ieri: 1.877 (+165)

l’altro ieri: 1.712 (+27)

e nei giorni precedenti: 1.685 (+107), 1.578 (+79), 1.444

(+138), 1.306, (+112), 1.194 (+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978,

884, 801, 722, 622, 482, 468, 403, 324, 296, 243, 221, 180, 151

SO: 422 (+34)

Ieri: 388 (+26)

l’altro ieri: 362 (+37)

e nei giorni precedenti: 325 (+41), 284 (+31), 208 (+3), 205

(+26), 179 (+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23,

23, 13, 7, 7, 6, 6, 4

VA: 812 (+44)

ieri: 768 (+57)

l’altro ieri: 711 (+209)

e nei giorni precedenti: 502 (+34), 468 (+18), 421 (+35), 386

(+27), 359 (+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232, 202, 184, 158,

125, 98, 75, 50, 44, 32, 27, 23, 17

e in corso di verifica 901.

I DATI NEI COMUNI

MILANO: 3.406, +247

BRESCIA: 1.229, + 45

BERGAMO: 1.068, +33

CREMONA: 1.012, + 36

CREMA: 410, +10

MONZA: 407, +33

LODI: 387, +6

CODOGNO: 282, +5

PAVIA: 226, +11

LECCO: 210, +7

COMO: 160, +18

VARESE: 73, +5.