Divieti coronavirus, migliaia di controlli tra Milano e area metropolitana

Sono stati 11.255 i controlli sulle persone effettuati venerdì dalle forze dell’ordine nell’area metropolitana di Milano per il rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. Di queste 184 sono state denunciate per le norme sugli spostamenti limitati, 2 per false attestazioni. Controlli su 4.713 negozi, di cui uno denunciato. Controlli anche oggi sia a Milano che nell’area metropolitana. Sono operativi in particolare oggi a Rho servizi di controllo con l’impiego di agenti della polizia di Stato e dell’Esercito. I servizi congiunti con i militari nel comune rhodense – ricorda la questura – si aggiungono a quelli già in atto, a cura della Polizia di Stato, nei comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo e Bresso.