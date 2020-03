Coronavirus, anche la Svizzera pensa al blocco totale

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.052 nuovi casi di coronavirus in Svizzera, portando il totale a 13.213. I morti a oggi sono almeno 235, stando al bilancio diffuso dall’Ufficio federale della sanità ma il numero non è definitivo perché ci possono essere differenze con il conteggio dei cantoni. Fra questi ultimi, i più colpiti continuano ad essere Ticino, Vaud e Basilea Città. Sono disponibili informazioni relative a 1.183 pazienti ricoverati. La loro età varia da 0 a 101 anni, con una media di 70 anni.

“Se la situazione dovesse peggiorare, sarebbe possibile confinare a casa la popolazione, come in Francia o in Italia, sostiene il ministro della sanità Berset. “E’ una misura molto dura”, ma “la Svizzera non l’ha mai esclusa”. In ogni caso, per il consigliere federale è importante che la popolazione aderisca alle misure adottate e le segua nel tempo: “Ciò che conta non sono i provvedimenti imposti dall’alto, ma il comportamento delle persone”.