Sala, 20 mila mascherine per residenze per anziani

Sono in arrivo 20 mila mascherine per le residenze per anziani di Milano, donate al Comune da Salini Impregilo, la società che si sta occupando di costruire la nuova linea della metropolitana M4. Lo ha comunicato il sindaco Beppe Sala nel consueto videomessaggio quotidiano sui social. “Noi stavamo facendo i lavori per la nuova metropolitana M4 e li abbiamo bloccati. L’azienda costruttrice è la Salini Impregilo e avendo bloccato i lavori ci consegneranno 20 mila mascherine Ffp2, quindi buone – ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video che ogni giorno posta sulle sue pagine social – . E noi le porteremo immediatamente nelle Rsa, nei centri di assistenza per gli anziani, che sono molto a rischio”.