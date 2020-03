Milano, polizia salva coppia di anziani da un incendio

Nella tarda mattinata di ieri la polizia, impegnata nei controlli contro la diffusione del Covid-19, ha portato in salvo due anziani rimasti intrappolati nel loro appartamento al quarto piano di un condominio in via Palmanova a causa di un incendio domestico.

Gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni, impegnati in un posto di controllo in zona, hanno notato un’anziana donna che chiedeva aiuto dal balcone di casa e, dopo aver richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e personale sanitario alla sala operativa, hanno iniziato tutte le operazioni per trarre in salvo gli occupanti dell’appartamento e mettere in sicurezza i condomini dello stabile. Fatto accesso nell’abitazione, tra fiamme e fumo, i poliziotti hanno tempestivamente disattivato l’interruttore generale della linea elettrica e chiuso la valvola del gas. Inoltre, con l’ausilio di una pentola recuperata in cucina, hanno gettato dell’acqua per sedare le fiamme che divampavano da un mobiletto adiacente al vano cottura.

Nell’appartamento, oltre alla donna 73enne, gli agenti hanno trovato il marito 78enne che, per via di una frattura al femore, presentava grossi problemi nel camminare. I poliziotti sono riusciti a mettere in salvo l’anziana donna e suo marito accompagnandoli in sicurezza per le scale fino all’uscita del condominio e a evacuare tutti i condomini, circa una cinquantina, nonostante la folte nube di fumo che aveva inondato le scale.