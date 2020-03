Milano, Don Gnocchi, due lavoratori positivi al Covid-19 denunciano l’Istituto

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo dopo che alcuni lavoratori positivi al Covid-19 hanno denunciato i responsabili dell’Istituto Don Carlo Gnocchi di Milano per “diffusione colposa di epidemia e reati in materia di sicurezza del lavoro”. La replica dell’Istituto non si è fatta attendere e in una nota ha specificato che “non c’è stata nessuna negligenza”. I legali dei lavoratori postivi al virus hanno contestato all’Istituto di “aver tenuto nascosti moltissimi casi di lavoratori positivi al Covid-19” e di “aver impedito ai lavoratori l’uso di mascherine per non spaventare l’utenza, invece di fornire loro i dispositivi di protezione individuale”. “Non corrisponde al vero ed è una accusa grave e infondata che sia stato impedito di usare la mascherine per ‘non spaventare l’utenza’” hanno dichiarato i difensori dell’Isituto. Le indagini sono state affidate agli inquirenti del dipartimento “ambiente, salute, sicurezza, lavoro”.