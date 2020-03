Il 17 marzo 2020, in piena emergenza Covid-19, Areu ha messo a disposizione un indirizzo mail (grazie@areu.lombardia.it) per tutti coloro che volessero scrivere una parola, una riga, una frase di ringraziamento a tutti gli operatori sanitari e ai tecnici di Areu, e ai volontari delle Associazioni del soccorso. In 24 ore sono arrivate oltre 9mila mail. Qui sotto c’è una sintesi di queste mail. L’intero archivio resterà a memoria di un periodo di straordinario impegno, ma una sintesi andava fatta. Le mail sono dedicate a tutti i medici, gli infermieri, i tecnici, i volontari del sistema 118 e 112.

Le pubblichiamo così come sono arrivate, con gli “errori”, con le ripetizioni. Con una sola osservazione: è sorprendente quanto i cittadini, che pure non appartengono al Sistema sanitario, siano riusciti a conoscere e a capire il lavoro e la missione di chi opera nel mondo del soccorso; ed è commovente come siano riusciti, subito, ad esprimere la loro sincera vicinanza e il loro profondo affetto.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE LETTERE