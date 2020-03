Till Lindemann, leader del famosissimo gruppo musicale Rammstein, è ricoverato in terapia intensiva a Berlino per Coronavirus. Lindemann, 57 anni, era tornato in Germania lo scorso 15 marzo dalla Russia, dove aveva cantato senza il suo gruppo, e aveva accusato febbre alta. Ricoverato per una polmonite è risultato positivo al tampone. Le sue condizioni, secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Bild, sarebbero in miglioramento.