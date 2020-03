Tornando sulla questione dei tamponi per certificare la positività al virus, il presidente della Regione Attilio Fontana nel consueto appuntamento con la stampa ha riferito che “la strategia è cambiata, nel senso che l’Istituto superiore di sanità ha detto che adesso basta un solo sintomo. Ha detto la cosa giusta. Fino a qualche giorno fa bisognava essere polisntomatici, averne almeno due su tre, adesso basta un solo sintomo”.

Sull’ospedale in Fiera invece Fontana ha spiegato come questo sarà “dato in gestione al Policlinico” e che quindi “diventerà una sorta di reparto del Policlinico di Milano”, come deciso in riunione di Giunta. Al Policlinico quindi vengono assegnati gli spazi e “la gestione complessiva del nuovo ospedale”, per far fronte all’emergenza Coronavirus. Quanto ai tempi di realizzazione, il governatore, ha confermato che “non c’è nessun rallentamento” e “la previsione è che all’inizio della prossima settimana ci sarà l’inaugurazione”.