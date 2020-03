Un uomo di 50 anni, dimesso dall’ospedale dopo essere risultato positivo al Covid-19 e per questo ancora in quarantena, è stato denunciato perché sorpreso in strada dalla polizia. Alle 16.50 di ieri gli agenti della Squadra mobile hanno fermato il cinquantenne nel corso di un controllo di routine e dagli accertamenti è emerso che avrebbe dovuto essere in isolamento a casa.