Lombardia, tasse regionali sospese fino al 31 maggio

Le tasse regionali in Lombardia, incluse il bollo auto e l’Irap, sono sospese fino al 31 maggio. È quanto previsto dalla delibera approvata dalla giunta su proposta del presidente Attilio Fontana e l’assessore al Bilancio Davide Caparini. Si potranno versare in un’unica soluzione i pagamenti sospesi, ovviamente senza sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe. Caparini spiega che “il provvedimento riguarda gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per chi ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Lombardia, limitatamente all’Irap, addizionale regionale Irpef, Bollo Auto, Ecotassa e Tassa sulle Concessioni”. L’assessore regionale al Bilancio ha aggiunto che in caso l’emergenza Covid-19 si dovesse protrarre si prenderanno nuovi provvedimenti, concludendo che ogni informazione è disponibile sulla pagina Tributi del Portale di Regione Lombardia.