Cinzia Iotti, pasticcera della FIPGC, Federazione Internazionale di Pasticceria Gelateria e Cioccolatiera, parte dell’Equipe Eccellenze FIPGC del Cake Design, nostra ospite a Mattino Lombardia, ci ha “regalato” la ricetta di un dolce, da cucinare in queste lunghe giornate passate a casa. Eccola:

TORTINE GOLOSE di Cinzia Iotti

Ingredienti:

2 uova

100 gr. zucchero

90 gr. farina 00

40 gr. amido di mais (maizena)

100gr. burro o 80gr di olio di mais

pizzico sale

8 gr lievito in polvere (mezza bustina)

scorza di un limone o di un’arancia grattugiata

zucchero a velo q.b.

Procedimento:

Accendere il forno a 180°. Far sciogliere il burro a fuoco lento o con il microonde e lasciarlo raffreddare. Montare le uova con lo zucchero fino a renderle chiare e spumose . Aggiungere pizzico sale e buccia limone. Setacciare insieme maizena, farina e il lievito Aggiungere delicatamente le farine al composto spumoso mescolando dal basso verso l’alto . Infine, incorporare il burro raffreddato, prestando attenzione a non smontare il tutto. Riempire i pirottini a metà, mettere in forno a 180° per 15-20 minuti finche’ i dolcetti saranno dorati. Far raffreddare e cospargere con abbondante zucchero a velo

Note:

Il burro può essere sostituito con l’olio. È sufficiente calcolare il 20% in meno del peso del burro: su 100 gr di burro: il 20% di 100 è 20 quindi 100 – 20 = 80 gr di olio). Questo metodo si usa ogni qualvolta bisogna sostituire il burro con l’olio, in caso contrario si aggiunge il 20%.

Si può sostituire l’amido di mais con la stessa quantità di farina