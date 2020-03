Nel consueto appuntamento in conferenza stampa sono questi i dati riportati dall’assessore al Welfare Giulio Gallera per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus odierna in Lombardia: i positivi sono 30.703 (+1.942 rispetto a ieri, anomalia dovuta però ad alcuni dati caricati in ritardo dal laboratorio della zona di Monza e Brianza), 9.711 (+ 445) i ricoverati, i posti in terapia intensiva sono 1.194, mentre 6.657 sono invece i dimessi (+600 in un giorno quindi i guariti), infine 4.178 (+402) i decessi,” questi ultimi che continuano a crescere, perché come ha ricordato l’assessore “questo è un virus per cui non conosciamo una cura ancora e non abbiamo un vaccino, non dimentichiamolo, anche se sono partite delle sperimentazioni”.

“I numeri di ieri – ha detto Gallera – erano fin troppo positivi. Non dobbiamo guardarli giorno per giorno, bisogna guardare i numeri in un arco temporale più ampio, perché a volte ci possono essere laboratori in ritardo e i numeri quindi non sono omogenei. Fa più fede ascoltare chi è in trincea, i medici, quello che vedono e che vivono, quello fa fede, come sensazione”. “Siamo comunque in fase di riduzione negli accessi al pronto soccorso (quindi per i ricoverati), ci tengo a dirlo, è un dato che stabilizza la riduzione di ieri, non lo prendiamo come un dato in controtendenza”.

“C’è chi dopo ieri mi ha attaccato e ha attaccato il nostro lavoro come Regione, stravolgendo le mie parole di ieri. Quello che dico è lasciamo da parte le fake news e le polemiche gratuite, giudicate voi. Ogni nostra azione ha lo scopo di arginare questo tsunami che ci ha travolto, che ha travolto una moltitudine di persone, sì perché si tratta di moltitudine”. Si è aperta così la diretta Fb dell’assessore Gallera, sulla scia di alcune provocazioni ricevute dopo il suo intervento di ieri. “Oggi abbiamo fatto un passo in avanti nelle attività sanitarie e nei servizi ai cittadini. Questo perchè, come sappiamo, alcune strutture sanitarie sono sature e stiamo cercando di alleggerire la pressione a queste strutture trasferendo parte dei pazienti in altre regioni o aprendo strutture parallele o mobili per accogliere in maniera adeguata i pazienti”. In questo modo Gallera ha aperto il capitolo degli ospedali da campo e di tutti gli interventi operati dalla Regione in ambito sanitario: dal caso di Crema, a quello di Bergamo, passando per la situazione di Brescia.

“Ho sentito Guido Bertolaso tre volte oggi a telefono e non l’ho mai sentito così determinato. Sta bene e sente il dovere morale di portare avanti il suo lavoro e noi gli siamo vicini. Forza Guido, siamo tutti qua per uscire insieme da questo momento difficile”, si conclude la conferenza con gli auguri di pronta guarigione all’ex direttore della Protezione Civile, nominato settimana scorsa consulente in Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Covid 19.

Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

– i casi positivi sono: 30.703 (+1.942)

ieri: 28.761 (+1.555)

l’altro ieri: 27.206 (+1.691)

e nei giorni precedenti: 25.515 (+3.251), 22.264(+2.380),

19.884, 17.713, 16.220, 14.649, 13.2729, 11.685, 9.820, 8.725,

7.280, 5.791, 5.469, 4.189, 3.420, 2.612

– i deceduti: 4.178 (+402)

ieri: 3.776 (+320)

l’altro ieri: 3.456 (+361)

e nei giorni precedenti: 3.095 (+546), 2.549 (+381), 2.168,

1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617, 468, 333, 267,

154

– i dimessi e in isolamento domiciliare: 15.620 di cui 6.657

(+600 in un giorno) con almeno un passaggio in ospedale (anche

solo pronto soccorso) e 8.963 persone per le quali non si rileva

nessun passaggio in ospedale

– in terapia intensiva: 1.194 (+11)

ieri: 1.183 (+41)

l’altro ieri: 1.142 (+49)

e nei giorni precedenti: 1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924,

879, 823, 767, 732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 9.711 (+445)

ieri: 9.266 (-173)

l’altro ieri: 9.439 (+1.181)

e nei giorni precedenti: 8.258 (+523), 7.735(+348), 7.387,

7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435, 4.247, 3.852, 3319,

2.802, 2.217, 1.661

– i tamponi effettuati: 76695

ieri: 73.242

e nei giorni precedenti: 70.598, 66.730, 57.174, 52.244, 48.983,

46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534, 25.629, 21.479,

20.135, 18.534, 15.778

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 6.728 (+257)

ieri: 6.471 (+255)

l’altro ieri: 6.216 (+347)

e nei giorni precedenti: 5.869 (+715), 5.154 (+509),

4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136,

1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537

BS: 6.298 (+393)

ieri: 5.905 (+588)

l’altro ieri: 5.317 (+289)

e nei giorni precedenti: 5.028 (+380)

4.648(+401), 4.247(+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122,

1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413, 182, 155

CO: 635 (54)

ieri: 581 (+69)

l’altro ieri: 512 (+60)

e nei giorni precedenti: 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286, 256,

220, 184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11

CR: 3.061 (+136)

ieri: 2.925 (+30)

l’altro ieri: 2.895 (+162)

e nei giorni precedenti: 2.733 (+341), 2.392(+106)

2.286(+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302,

1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406

LC: 1.015 (+81)

ieri: 934 (+62)

l’altro ieri: 872 (+54)

e nei giorni precedenti: 818 (+142), 676(+146), 530(+64), 466,

440386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35, 11, 8

LO: 1.860 (43)

ieri: 1.817 (+45)

l’altro ieri: 1.772 (+79)

e nei giorni precedenti: 1.693 (+96)

1.597(+69)

1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123,

1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658

MB: 1.454 (+324)

ieri: 1.130 (+22)

l’altro ieri: 1.108 (+24)

e nei giorni precedenti: 1.084 (+268)

816(+321)

495(+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61,

20, 19

MI: 5.701 (+375) di cui 2297 a Milano citta’ (+121)

ieri: 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano citta’ (+137)

l’altro ieri: 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano citta’ (+210)

e nei giorni precedenti: 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano

citta’ (+279)

3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano citta’ (+172), 3.278 (+634) di

cui 1378 a Milano citta’ (+287), 2.644, 2.326, 1.983, 1.750,

1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506, 406, 361

MN: 1093 (+108)

ieri: 985 (+80)

l’altro ieri: 905 (+63)

e nei giorni precedenti: 842 (+119), 723 (+87),

636(+122), 514, 465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119, 102, 56,

46, 32, 26

PV: 1.499 (+55)

ieri: 1.444 (+138)

l’altro ieri: 1.306 (+112)

e nei giorni precedenti: 1.194 (+89)

1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482, 468, 403,

324, 296, 243, 221, 180, 151

SO: 253 (+45)

ieri:208 (+3)

l’altro ieri: 205 (+26)

e nei giorni precedenti: 179 (+16)

163 (+8)

155(+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23, 23, 13, 7, 7, 6, 6, 4, 4

VA: 450 (+29)

ieri: 421 (+35)

l’altro ieri: 386 (+27)

e nei giorni precedenti: 359 (+21)

338(+28), 310, +45), 265, 232, 202, 184, 158, 125, 98, 75, 50,

44, 32, 27, 23, 17

e 656 in corso di verifica.