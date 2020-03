Proseguono senza sosta i posti di controllo della Polizia di Stato per le vie di Milano. “Lo scopo dei controlli è quello di far rispettare le prescrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio, che impone spostamenti solo per comprovati motivi di necessità, di salute o di lavoro, per arginare così l’espandersi del contagio” fanno sapere con un comunicato dalla Questura di Milano, che spiega come “le autocertificazioni fornite agli agenti sono sottoposte a controlli incrociati per verificarne la veridicità di quanto sottoscritto.”

Ancora più diffusi i controlli e numerose le denunce scattate negli ultimi giorni. Questa mattina, in via Paleocapa, gli agenti sono intervenuti anche a bordo della linea bus 61, su richiesta dell’autista che segnalava un assembramento di persone, non rispettose delle distanze di sicurezza. Di questi, un italiano 36enne è stato accompagnato in Questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo si è ripetutamente opposto all’invito dei poliziotti di rispettare le misure di contenimento previste.