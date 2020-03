Coronavirus, lunghe code fuori dai supermercati fin dall’alba

Alle 7 del mattino, mezz’ora prima dell’apertura, una trentina di persone sono già in fila per entrare al supermercato. Succede lunedì mattina a Desio (Mb), come in molte altre città d’Italia. I clienti sono in coda ciascuno col proprio carrello, molti muniti di mascherine e guanti. Attendono l’apertura del negozio: qualcuno è arrivato alle 6.30. E prenota il posto anche per chi arriva dopo, inserendo carrelli vuoti nella fila. D’altronde, la spesa on line è praticamente bloccata. In coda ci sono molti figli che fanno la spesa per i genitori over 65, che restano a casa. Questa la situazione, ai tempi del coronavirus.