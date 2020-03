Il consueto punto della situazione sull’emergenza Coronavirus è affidato in conferenza stampa all’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, che riporta i numeri odierni: “sono 28.761 (+1555 rispetto a ieri) i positivi, 9.266 ricoverati (-173, primo dato in negativo), 1.355 i posti in terapie intensiva (+41 rispetto a ieri, un numero raddoppiato rispetto al 19/02), 3.776 i decessi (+320 in un giorno)”.

Un trend in calo che si conferma dunque, al secondo giorno di dati positivi. “Oggi forse è la prima giornata positiva di questo mese durissimo” dice Gallera, che precisa “non bisogna cantar vittoria, non bisogna rilassarsi, ma occorre rimanere concentrati” per far sì che non ci sia un nuovo picco successivamente. “Lo sforzo sta producendo risultati, stiamo vedendo i frutti, vediamo una luce in fondo al tunnel è vero, ma questo è il momento in cui intensificare gli sforzi” ha continuato l’assessore.

A Milano e provincia ci sono 5.236 positivi, più 230 rispetto a ieri. A Milano città i contagiati sono 2.176 (+ 137): il trend è in diminuzione, gli sforzi dei milanesi si vedono ma non dobbiamo abbassare la guardia”.

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 6.471 (+255)

ieri: 6.216 (+347)

l’altro ieri: 5.869 (+715)

e nei giorni precedenti: 5.154 (+509)

4.645(+340)/4.305/3.993/3.760/ 3.416/2.864/2.368/2.136/1.815/ 1.472/1.245/997/761/623/537

BS: 5.905 (+588)

ieri: 5.317 (+289)

l’altro ieri: 5.028 (+380)

e nei giorni precedenti: 4.648(+401)

4.247(+463)/3.784/3.300/2.918/ 2.473/2.122/1.784/1.598/1.351/ 790/739/501/413/182/155

CO: 581 (+69)

ieri: 512 (+60)

l’altro ieri: 452 (+72)

e nei giorni precedenti: 380(+42)

338(+52)286/256/220/184/154/11 8/98/77/46/40/27/23/11/11

CR: 2.925 (+30)

ieri: 2.895 (+162)

l’altro ieri: 2.733 (+341)

e nei giorni precedenti: 2.392(+106)

2.286(+119)/2.167/2.073/1.881/ 1.792/1.565/1.344/1.302/1.061/ 957/916/665/562/452/406

LC: 934 (+62)

ieri: 872 (+54)

l’altro ieri: 818 (+142)

e nei giorni precedenti: 676(+146)

530(+64)/466/440386/344/287/23 7/199/113/89/66/53/35/11/8

LO: 1.817 (+45)

ieri: 1.772 (+79)

l’altro ieri: 1.693 (+96)

e nei giorni precedenti: 1.597(+69)

1.528(+83)/1.445/1.418/1.362/1 320/1.276/1.133/1.123/1.035/96 3/928/853/811/739/658

MB: 1.130 (+22)

ieri: 1.108 (+24)

l’altro ieri: 1.084 (+268)

e nei giorni precedenti: 816(+321)

495(+94)/401/376/346/339/224/1 43/130/85/65/64/59/61/20/19

MI: 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano citta’ (+137)

ieri: 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano citta’ (+210)

l’altro ieri: 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano citta’ (+279)

e nei giorni precedenti: 3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano

citta’ (+172)/ 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano citta’

(+287)/2.644/2.326/1.983/1.750 /1.551/1.307/1.146/925/592/506 /406/361

MN: 985 (+80)

ieri: 905 (+63)

l’altro ieri: 842 (+119)

e nei giorni precedenti: 723 (+87)/

636(+122)/514/465/382/327/261/ 187/169/137/119/102/56/46/32/2 6

PV: 1.444 (+138)

ieri: 1.306 (+112)

l’altro ieri: 1.194 (+89)

e nei giorni precedenti:

1.105(+94)/1.011(+33)/978/884/ 801/722/622/482/468/403/324/29 6/243/221/180/151

SO: 208 (+3)

ieri: 205 (+26)

l’altro ieri: 179 (+16)

e nei giorni precedenti: 163 (+8)

155(+80)/75/74/46/45/45/23/23/ 13/7/7/6/6/4/4

VA: 421 (+35)

ieri: 386 (+27)

l’altro ieri: 359 (+21)

e nei giorni precedenti:

338(+28)/310/+45)/265/232/202/ 184/158/125/98/75/50/44/32/27/ 23/17

e 614 in corso di verifica.