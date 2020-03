“Tenete in casa i genitori anziani, blindateli, non devono uscire per il loro bene. Io sono figlio unico, non ho padre e ho una madre di 89 anni che adoro. Io non la sto vedendo da 15 giorni. Le faccio 5 telefonate al giorno, ma non la vedo” . E’ l’appello lanciato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo consueto videomesaggio quotidiano sui social. Il sindaco si è rivolto ai figli dei tanti anziani che non usano i social.