“In Lombardia i deceduti sono 3.095, 546 in più rispetto a ieri, i positivi 25.515 (+ 3.251), i ricoverati 8.258 (+ 523), 1.093 le persone in terapia intensiva (+ 43) e 4235 i dimessi dalle strutture sanitarie. I dato sono in forte crescita e gli esperti avevano ragione quando dicevano che i giorni più duri sarebbero stati questo sabato e domani, il tredicesimo e quattordicesimo giorno dal lunedì dell’introduzione dell’effettiva delle misure di contenimento”. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in video conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus in Lombardia.

Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

– i casi positivi sono: 25.515 (+3.251)

22.264(+2.380)/19.884/17.713/1 6.220/14.649/13.2729/11.685/9. 820/8.725/7.280/5.791/5.469/4. 189/3.420/2.612

– i deceduti: 3.095 (+546)

2.549 (+381) 2.168/1.959/1.640/1.420/1.218/ /966/

890/744/617/468/333/267/154

– i dimessi e in isolamento domiciliare: 13.069 di cui 5.050 con

almeno un passaggio in ospedale (anche solo pronto soccorso) e

8.019 persone per le quali non si rileva nessun passaggio in

ospedale

4.057/4.265/3.867/3.427/2.650/ 2.044/1.351/1.248/756/722

– in terapia intensiva 1.093 (+43)

1.050(+44)/1.006/924/879/823/7 67/732/650/605/560/466/440/399 /359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 8.258 (+523)

7.735(+348)/7.387/7.285/6.953/ 6.171/5.550/4.898/4.435/4.247/ 3.852/3319/2.802/2.217/1.661

– i tamponi effettuati: 66.730

57.174/52.244/48.983/46.449/43 .565/40.369/37.138/32.700/29. 534/25.629/21.479/20.135/18. 534/15.778

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 5.869 (+715)

5.154(+509)/4.645(+340)/4.305/ 3.993/3.760/3.416/2.864/2.368/ 2.136/1.815/1.472/1.245/997/76 1/623/537

BS: 5.028 (+380)

4.648(+401)/4.247(+463)/3.784/ 3.300/2.918/2.473/2.122/1.784/ 1.598/1.351/790/739/501/413/18 2/155

CO: 452 (+72)

380(+42/338(+52)286/256/220/18 4/154/118/98/77/46/40/27/23/11 /11

CR: 2.733 (+341)

2.392(+106/2.286(+119)/2.167/2 .073/1.881/1.792/1.565/1.344/1 .302/1.061/957/916/665/562/452 /406

LC: 818 (+142)

676(+146)/530(+64)/466/440386/ 344/287/237/199/113/89/66/53/3 5/11/8

LO: 1.693 (+96)

1.597(+69/1.528(+83)/1.445/1.4 18/1.362/1320/1.276/1.133/1.12 3/1.035/963/928/853/811/739/65 8

MB: 1.084 (+268)

816(+321)/495(+94)/401/376/346 /339/224/143/130/85/65/64/59/ 61/20/19

MI: 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano citta’ (+279)

3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano citta’ (+172)

3.278 (+634) di cui 1378 a Milano citta’ (+287)

2.644/2.326/1.983/1.750/1.551/ 1.307/1.146/925/592/506/406/36 1

MN: 842 (+119)

723

(+87)/636(+122)/514/465/382/32 7/261/187/169/137/119/102/56/ 46/32/26

PV: 1.194 (+89)

1.105(+94)/1.011(+33)/978/884/ 801/722/622/482/468/403/324/29 6/243/221/180/151

SO: 179 (+16)

163 (+8)/155(+80)/75/74/46/45/45/2 3/23/13/7/7/6/6/4/4

VA: 359 (+21)

338/(+28)/310/+45)/265/232/202 /184/158/125/98/75/50/44/32/ 27/23/17

e 592 in corso di verifica.