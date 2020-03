Coronavirus, in arrivo medici e infermieri da Cuba

“Sabato pomeriggio 53 tra infermieri e medici cubani specializzati arriveranno a Milano e domenica inizieranno a prendere servizio a Crema”. Lo annuncia l’assessore al Welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa in diretta facebook in cui aggiorna quotidianamente sul contagio da coronavirus in Lombardia.

Sulla struttura da campo di Crema, l’assessore regionale alla Protezione Civile, Pietro Foroni, ha sottolineato “che sarà già attiva sabato 21 marzo, giorno in cui è previsto l’arrivo dei medici cubani a rinforzo dei colleghi italiani. Come Protezione Civile abbiamo già organizzato tutto il trasporto”.