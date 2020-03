Per l’assegnazione del bonus da 600 euro, l’indennizzo destinato ai lavoratori autonomi colpiti dall’emergenza Coronavirs, si fa strada l’ipotesi di un “click day”. Artigiani, commercianti e lavoratori autonomi dovrebbero ciò presentare domanda in un giorno preciso secondo modalità on line ancora da definire. “Ci appare una scelta decisamente pessima – commenta il segretario generale dell’Unione Artigiani di Milano e di Monza Brianza, Marco Accornero -. Anzitutto perché si dimostra che le risorse fissate per questa misura, 2,16 miliardi di euro, sono insufficienti e non potranno essere accettate domande superiori. Palesata questa mancanza di fondi adeguati, si pensa quindi a una specie di lotteria in cui solo i più fortunati potranno accedere alle risorse. Una potenziale ingiustizia in un momento di gravissima crisi generalizzata.”

“Come se non bastasse poi – conclude Accornero – il meccanismo di click day rischia di essere complicato, tra richiesta di pin e modalità di presentazione on line della domanda. L’appello a Governo ed Inps è quello di predisporre una procedura snella e semplice, con regole chiare e meccanismi alla portata di tutti. Su tuto però, occorre dotare la misura di fondi adeguati e sufficienti per rispondere a tutte le domande che verranno presentate.”

Marco Accornero, segretario generale dell’Unione Artigiani di Miano e di Monza Brianza.