Regione Lombardia “42% dei lombardi in giro. Troppi”. Gallera ” 19.884 casi positivi, 2.168 i decessi”

L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha spiegato che “Regione Lombardia non ha mai avuto intenzione di bloccare l’ospedale da campo di Bergamo. Siamo impegnati ad aumentare i posti letto in terapia intensiva e alla ricerca continua di personale medico che manca, ancora di più, rispetto alle mascherine”. L’assessore al Welfare ha poi specificato che dalla Cina arriveranno medici e infermieri cinesi per aiutare la Lombardia in questa emergenza, come certificato dal vicepresidente della Croce Rossa Cinese. Gallera ha poi esposto i dati sanitari aggiornati della Regione. Sono 19.884 (+2.171) i casi positivi al Covid-19. In totale le persone ospedalizzate risultano 7.387 (+182), di cui 1.006 in terapia intensiva (+82). I decessi sono saliti a 2.168. Regione Lombardia arriva l’ennesima “bacchettata” ai cittadini lombardi, Fabrizio Sala, vice presidente, dichiara che “ieri (18 marzo) grazie alle informazioni delle micro celle telefoniche, risultavano in giro, fuori da casa, il 42% dei lombardi. Troppi. È una percentuale troppo alta per contenere il contagio”. Pietro Foroni, assessore responsabile della Protezione Civile Lombardia, ha voluto ringraziare l’impegno degli Alpini riguardo l’ospedale di Bergamo e ha specificato che nel weekend dovrebbero arrivare 53 medici e infermieri cubani, esperti, per aiutare a gestire l’emergenza a Cremona. Foroni ha ringraziato anche l’esercito per tutto il lavoro straordinario che sta facendo per questa emergenza.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni

precedenti

– i casi positivi sono 19.884 (+2.781)

17.713/16.220/14.649/13.2729/1 1.685/9.820/8.725/7.280/5.791/ 5.469/4.189/3.420/2.612

– i deceduti 2.168 (209)

1.959/1.640/1.420/1.218//966/ 890/744/617/468/333/267/154

– i dimessi e in isolamento domiciliare: 9.332, di cui 3.778 con

almeno un passaggio in ospedale (anche solo pronto soccorso)) e

5.554 persone per le quali non si rileva nessun passaggio in

ospedale

4.057/4.265/3.867/3.427/2.650/ 2.044/1.351/1.248/756/722

– in terapia intensiva 1.006 (+82)

924/879/823/767/732/650/605/56 0/466/440/399/359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.387 (+102)

7.285 (+332)

6.953/6.171/5.550/4.898/4.435/ 4.247/3.852/3319/2.802/2.217/1 .661

– i tamponi effettuati: 52.244

48.983

46.449/43.565/40.369/37.138/32 .700/29.534/25.629/21.479/20. 135/18.534/15.778

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 4.645 (+340)

4.305/3.993/3.760/3.416/2.864/ 2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/ 997/761/623/537

BS: 4.247 (+463)

3.784/3.300/2.918/2.473/2.122/ 1.784/1.598/1.351/790/739/501/ 413/182/155

CO: 338 (+52)

286/256/220/184/154/118/98/77/ 46/40/27/23/11/11

CR: 2.286 (+119)

2.167/2.073/1.881/1.792/1.565/ 1.344/1.302/1.061/957/916/665/ 562/452/406

LC: 530 (+64)

466/440386/344/287/237/199/113 /89/66/53/35/11/8

LO: 1.528 (+83)

1.445/1.418/1.362/1320/1.276/1 .133/1.123/1.035/963/928/853/8 11/739/658

MB: 495 (+94)

401/376/346/339/224/143/130/85 /65/64/59/61/20/19

MI: 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano citta’ (+287)

2.644/2.326/1.983/1.750/1.551/ 1.307/1.146/925/592/506/406/36 1

MN: 636 (+122)

514/ 465/382/327/261/187/169/137/11 9/102/56/46/32/26

PV: 1.011 (+33)

978/ 884/801/722/622/482/468/403/32 4/296/243/221/180/151

SO: 155 (+80)

75/74/46/45/45/23/23/13/7/7/6/ 6/4/4

VA: 310 (+45)

265/232/202/184/158/125/98/75/ 50/44/32/27/23/17

e 425 in corso di verifica.