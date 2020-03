La Radio per l’Italia. Venerdì 20 Marzo ore 11 [VIDEO]

Per la prima volta in assoluto nel nostro paese tutte le radio italiane, nazionali e locali, si uniranno per una iniziativa di diffusione senza precedenti: La Radio per l’Italia. Alle ore 11:00 in punto la trasmissione aprirà con l’Inno di Mameli per poi proseguire con Azzurro, La Canzone del Sole e Nel Blu Dipinto di Blu, tutte canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Questa iniziativa unica vuole dare ancora più forza a tutti gli italiani e all’Italia che deve andar avanti unita, mostrandosi coesa in questo momento di emergenza mondiale. Un messaggio di unione, partecipazione e connessione, cha ha l’auspicio di riunire tutti nello stesso momento di condivisione.

Al termine della trasmissione radio tutte le navi della Marina Militare nei diversi porti nazionali suoneranno le sirene di bordo contemporaneamente.

#laradioperlitalia

#iorestoacasa