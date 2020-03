Coronavirus, sindaco di Alzano, 8 morti in un giorno

8 morti in un giorno ad Alzano Lombardo (Bg), di cui due in Rsa. Il bilancio tracciato dal Camillo Bertocchi, in un post su Facebook, è drammatico. Se diminuiscono i contagi, aumenta invece il numero dei morti. “Proprio alla Casa di Riposo Martino Zanchi – ha scritto -voglio mandare un saluto e un messaggio di riconoscenza a tutto il personale della RSA per il grande lavoro che stanno svolgendo, seppur in mezzo a tantissime difficoltà. Un abbraccio forte ai nostri cari anziani e un messaggio di forza e sostegno ai parenti degli ospiti della casa di riposo, che ormai da parecchi giorni non possono abbracciare i propri cari, un grande sacrificio ma che è fondamentale per preservare la salute dei nostri anziani”.